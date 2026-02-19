「ミスマガジン2022」で注目を集め、モデルや女優として活動する斉藤里奈さんのFLASHデジタル写真集 「斉藤里奈 Allure」がリリースされました。



ミスマガジン2022で「ミス週刊少年マガジン」を受賞した斉藤さんが極上のボディラインと圧倒的美貌を見せつける写真集。ナチュラルな部屋着の近距離感から、凛としたワンピース水着カットまで4着の衣装で撮り下ろし。彼女の代名詞ともいえる美ヒップカットも満載！ページをめくるたび心を奪われる珠玉の一冊が完成しました



FLASHにも登場した斉藤さんは磨きがかかったスレンダーボディと艶っぽさが溢れ出るルックスの水着姿を披露。公開されたカットは、黒のチューブトップ衣装を身にまとい、頬に手を添えてカメラを見つめるポーズ。透明感のある肌と、アンニュイな表情が彼女の魅力をいっそう引き立てています。



【斉藤里奈さんプロフィール】

さいとうりな 25歳 2001年1月1日生まれ 埼玉県出身 T160 女優として活動しており、映画『さよならエリュマントス』にて主演を務める。「ミスマガジン2022」でミス週刊少年マガジンを受賞しグラビアでも活躍。2024年に11st写真集『色彩』を講談社より発売。最新情報は公式X（@rina_pyonpyont）、公式Instagram（@rina_pyonpyon）