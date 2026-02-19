琉球エアーコミューター（RAC）は、宮古〜多良間・沖縄/那覇線と沖縄/那覇〜宮古線を2月に増便する。2月24日から26日にあけて、宮古〜多良間線は1往復2便、それ以外は1便の計12便を増便する。機材はDHC-8−400CC型機を使用する。■ダイヤRC895宮古（14：25）〜多良間（15：00）／2月24日〜26日RC896多良間（15：45）〜宮古（16：10）／2月24日〜26日RC805沖縄/那覇（13：10）〜宮古（14：05）／2月24日〜26日RC837宮古（16