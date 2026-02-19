午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は８９０、値下がり銘柄数は６４２、変わらずは５９銘柄だった。業種別では３３業種中２１業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、鉱業、海運、銀行など。値下がりで目立つのはパルプ・紙、繊維、保険など。 出所：MINKABU PRESS