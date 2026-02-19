ダイソーをパトロールしていると、キーホルダー売り場で気になる商品を発見しました。手のひらサイズの小さなクリアバッグで、片側のみ持ち手部分の取り外しが可能。金具要らずでカバンなどに取り付けられる代物なんです。コスメや衛生グッズはもちろん、ガチャガチャを入れれば推し活にも使えるアイテムですよ♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：クリアバッグ（ミニ、B）価格：￥110（税込）販売ショップ：ダイソーJANコ