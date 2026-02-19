手のひらに収まる超ミニサイズ♡意外と実用的な100均クリアバッグ

ダイソーをパトロールしていると、キーホルダー売り場で気になる商品を発見しました。手のひらサイズの小さなクリアバッグで、片側のみ持ち手部分の取り外しが可能。金具要らずでカバンなどに取り付けられる代物なんです。コスメや衛生グッズはもちろん、ガチャガチャを入れれば推し活にも使えるアイテムですよ♪

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：クリアバッグ（ミニ、B）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480936741

即カゴINしました♡ダイソーの超ミニサイズなクリアバッグをチェック

ダイソーをパトロールしていると、キーホルダー売り場で気になる商品を発見しました。今回ご紹介するのは、その名も『クリアバッグ（ミニ、B）』。お値段は￥110（税込）です。透け感のあるピンクカラーが可愛かったので、即購入しました。

材質は塩化ビニル樹脂、ボタンはポリプロピレン。大きさは手のひらに収まる超ミニサイズです。早速使っていきます！

意外と実用的なんです！ダイソーの『クリアバッグ（ミニ、B）』

ガチャガチャの景品と食玩を入れてみました。マチ付きなので立体的なフィギュアも入れられるのが魅力です。

片側のみ持ち手部分の取り外しが可能です。カバンなどに取り付ける際、別途金具を用意しなくていいのが嬉しいです。

トートバッグに付けてみました。太めのハンドルにも装着しやすく、見た目もスッキリ。小ぶりなクリアバッグなので、小さなマスコットを数個入れるだけで様になります。

コスメや衛生用品も収納できますよ。筆者はリップや絆創膏、ガムなどを入れてみました。バッグの内側に吊るしておけば、欲しいアイテムがサッと取り出せます。見た目の可愛さはもちろん、意外と実用的なのが高評価ポイントです。

今回はダイソーの『クリアバッグ（ミニ、B）』をご紹介しました。

カラー展開が豊富なので、推し活にもピッタリなクリアバッグ。ポケットがないカバンに取り付ければ、細々したものをスッキリ収納できて便利です。取り付ける際には金具が要らないので、見た目がスッキリするのもGOOD。購入してそのまま使える手軽さも魅力です。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。