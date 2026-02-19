フィギュアスケートペアで日本勢史上初の金メダルを獲得した木原龍一、三浦璃来のりくりゅうペアが１９日、日本テレビ系「ＺＩＰ！」に生出演。ファンの注目を集めた「木原運送」について思いを語った。大会で優勝した際は木原が三浦を人形のように運ぶのが恒例だったりくりゅうペア。今回の五輪でも表彰台のてっぺんにひょいと木原が三浦をリフトし、表彰台を降りる際も三浦が両手を広げて木原が人形のように運ぶ姿が話題とな