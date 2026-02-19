ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、同種目日本初の金メダルを獲得した。日本オリンピック委員会（JOC）が公開した密着動画内では、過去の食生活が明かされた。JOCの公式YouYubeチャンネル「TEAM JAPAN」は、りくりゅうペアの密着映像を公開。2人は好物だという寿司に舌鼓を打った中で、話題は木原の食事量に。三浦から「龍一くん、回転寿司行