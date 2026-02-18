ユーチューバー・ヒカル（34）が18日までに自身のインスタグラムを更新し、新恋人について言及した。ヒカルはユーチューバー・ラファエルとのコラボ動画をアップ。その中でラファエルがヒカルの愛車内でディズニーランドのお土産とみられるものを発見。「これ何?女ちゃうん?こんなん」と問い詰めると、ヒカルは「そうなんですよ。上海のディズニーランド行っていて。今、一番仲良くしているというか、一番いいなと思っている。