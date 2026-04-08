初夏の気分をぐっと高めてくれるスイーツが登場♡BAKE CHEESE TARTから、大阪限定のマンゴーチーズタルトが発売されます。とろける甘さのマンゴーとチーズの爽やかな酸味が絶妙にマッチした一品は、これからの季節にぴったり。おでかけのお供やご褒美スイーツとして、ぜひチェックしてみてください♪ マンゴー×チーズの絶妙バランス 「焼きたてタルト マンゴー