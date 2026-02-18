NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。＜これはどう見ても柴田勝家＞『豊臣兄弟！』再現度の高さに驚愕する視聴者続出「歴代ベストオブ勝家」2月15 日に放送された第六回「兄弟の絆」で、無事に鵜沼城主・大沢次郎左衛門の調略を果たした藤吉郎・小一郎。一方で、信長の重臣・柴田勝家が見せた一瞬の行動が視聴者の間で話題になっているようで…。＊以下第六回のネタバレを含みます。＜第六回のあらすじ＞大