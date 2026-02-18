NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

＜これはどう見ても柴田勝家＞『豊臣兄弟！』再現度の高さに驚愕する視聴者続出「歴代ベストオブ勝家」

2月15 日に放送された第六回「兄弟の絆」で、無事に鵜沼城主・大沢次郎左衛門の調略を果たした藤吉郎・小一郎。

一方で、信長の重臣・柴田勝家が見せた一瞬の行動が視聴者の間で話題になっているようで…。

＊以下第六回のネタバレを含みます。

＜第六回のあらすじ＞

大沢（松尾諭）に、信長(小栗旬)の暗殺を企てたという疑いがかかった。

小一郎(仲野太賀)の機転で、その場での手打ちは免れるが、このままでは鵜沼城に残った藤吉郎(池松壮亮)の命が危ない。

翌日までに大沢の無実を証明することになった小一郎は、調査に奔走しつつ、市(宮粼あおい)に信長への口添えを頼む。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

だが市はそれを断り、信長のある過去を語って聞かせる。

翌日、手詰まりの小一郎は信長の前で驚きの行動に出てーー。

勢いよく返答した勝家

ドラマ後半。

藤吉郎・小一郎の奮闘もあり、鵜沼城をその手に収めることができた信長。

決して兄・藤吉郎を裏切らなかった小一郎に対して信長は、その妹・市に「兄を見殺しにしてのし上がろうとする姿を見たかったのかもしれない」と胸の内を明かします。

するとその場に呼び出された柴田勝家。

「次は犬山城じゃ。鵜沼の者と合力し、一気に攻め落とせ」と命令を下した信長に対し、勝家は「はっ！」と勢いよく返答します。

この勝家、決して殿を裏切りませぬ！

返答後、一度はその場を離れようとしますが、何か考えた様子を見せるとまた信長の前へと戻った勝家。

すると「拙者がおりまする…。この勝家、決して殿を裏切りませぬ！」と強い口調で言いながら深々とその頭を下げます。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

しかし、その目はなぜか一瞬だけチラリと市のほうへ。

告げ終わったところで、勝家は慌てた様子でその場を去り、信長はあらためて物思いにふけるのでした。

視聴者の反応

信長を前に、あらためて臣従の意を示した勝家。そこには、かつて自らが信長の弟・信勝の企みを告げ、その命を断つ結果となった過去への複雑な思いがにじんでいました。

その一方で、固い絆を見せる豊臣兄弟の姿を目の当たりにし、「信長は決して一人ではないと伝えたかった」勝家の不器用で純粋な心情が浮かび上がり、視聴者を沸かせました。

さらに、数奇な運命の末に、市を妻として迎えることになって迎える勝家の未来を思い、感慨に浸る視聴者も少なくなかったようです。

実際SNSでは、「柴田勝家…市をチラ見した…」「最後、信長と市を前に『決して裏切りませぬ！』が後の悲劇的な運命に繋がるというね」「信勝の亡骸を抱いて『なぜじゃ』と慟哭する信長を見ているからこそ、あの不器用な『自分は殿を裏切らない』を告げずにいられなかったんだろうな」「豊臣兄弟の話題を聞いて“僕もいるもん！裏切らないもん！”しちゃう勝家めっちゃかわいい（笑）」「小一郎の言葉を受けての“裏切りませぬ”宣言だよね、きっと」「照れて足早に去るの、可愛すぎて頭抱えた」といった声がみられていました。

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。