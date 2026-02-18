衆議院選挙を受けた特別国会が18日召集され、大分1区選出の衛藤博昭議員が初登院し、意気込みを語りました。 【写真を見る】衆院選初当選の自民・衛藤博昭氏が初登院「身の引き締まる思い」特別国会召集 特別国会初日は午前8時に国会議事堂の正門が開き、2月8日に実施された衆院選で当選した議員たちが続々と登院しました。 大分1区で初当選した衛藤博昭議員は、開門と同時に初登院。登院表示盤にある自分の名前のボタンを押