亭主関白はモラハラ夫と同じ？違いはある？【写真】既婚女性の7割は今の夫との結婚を後悔しているそうです…高圧的な態度で妻を支配しようとする夫をモラハラ夫と呼びますが、同じような言葉に「亭主関白」があります。亭主関白はモラハラ夫という言葉が浸透する以前から存在し、家父長制が主流だった昔の日本では亭主関白が一般的でした。モラハラ夫と亭主関白には共通する特徴があり、どちらも同じものだと捉えている人も多いか