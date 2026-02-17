ラブライブ！シリーズから生まれたユニット「AiScReam」（アイスクリーム）のメンバーとして活動する黒澤ルビィ役の降幡愛が、同グループを卒業する。ラブライブ！シリーズの公式Xが17日、発表した。【Xより】スプーンの皆さんへ…降幡愛が卒業＆感謝つづるコメント全文発表で「いつも応援してくださるスプーンの皆様へ」と書き出し、「いつもラブライブ！シリーズ及びAIScReamを応援いただき、ありがとうございます。この度、