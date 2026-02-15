ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子フリー（１３日＝日本時間１４日、ミラノ・アイススケートアリーナ）で、世界選手権２連覇中の絶対王者イリア・マリニン（米国）が凡ミスを連発してフリー１５位、総合８位と歴史的惨敗を喫したことを受けて、米国で五輪の放映権を持つ「ＮＢＣ」が敗因を作ったとして猛批判を浴びている。五輪史上に残るまさかの大失速に衝撃が広がる中、非難の的となっているのがＮＢＣだ。