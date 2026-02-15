平昌五輪優勝のザギトワ

ミラノ・コルティナ五輪は連日熱戦が繰り広げられている。フィギュアスケートでは団体で銀メダル、男子シングルで鍵山優真が銀、佐藤駿が銅を獲得した。そんな中、2018年の平昌大会で話題になった金メダリスト、アリーナ・ザギトワ（ロシア）の“変身ぶり”が注目を集めている。

23歳になったザギトワが白い“天使”になり切った。

温かそうなニットにショートパンツ。白で統一したへそ出しルックで撮影に臨んでいる。背中には大きな羽。カメラの前で様々なポーズをとった。

15歳で平昌を制してから8年。ザギトワの姿に海外ファンから様々な声が書き込まれた。

「あなたはとても美しい」

「世界で一番美しく、最高！」

「神々しい」

「本物の天使かと思ったよ」

「優しさの化身。美しい天使」

「魅力的なプリンセス」

ザギトワは平昌五輪で優勝し、日本でも人気が急上昇。秋田県などから秋田犬が贈られ、メス犬に「マサル」の名前をつけた事でも話題になった。現在はアイスショーやモデル活動などで活躍。昨年5月にはアイスショー「ファンタジー・オン・アイス」で6年ぶりに日本で演技した。



