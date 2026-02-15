2018年平昌五輪を制したアリーナ・ザギトワ（写真は2018年撮影）【写真：AP/アフロ】

平昌五輪優勝のザギトワ

　ミラノ・コルティナ五輪は連日熱戦が繰り広げられている。フィギュアスケートでは団体で銀メダル、男子シングルで鍵山優真が銀、佐藤駿が銅を獲得した。そんな中、2018年の平昌大会で話題になった金メダリスト、アリーナ・ザギトワ（ロシア）の“変身ぶり”が注目を集めている。

　23歳になったザギトワが白い“天使”になり切った。

　温かそうなニットにショートパンツ。白で統一したへそ出しルックで撮影に臨んでいる。背中には大きな羽。カメラの前で様々なポーズをとった。

　15歳で平昌を制してから8年。ザギトワの姿に海外ファンから様々な声が書き込まれた。

「あなたはとても美しい」
「世界で一番美しく、最高！」
「神々しい」
「本物の天使かと思ったよ」
「優しさの化身。美しい天使」
「魅力的なプリンセス」

　ザギトワは平昌五輪で優勝し、日本でも人気が急上昇。秋田県などから秋田犬が贈られ、メス犬に「マサル」の名前をつけた事でも話題になった。現在はアイスショーやモデル活動などで活躍。昨年5月にはアイスショー「ファンタジー・オン・アイス」で6年ぶりに日本で演技した。

