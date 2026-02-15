◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・ジャンプ男子個ラージヒル（１４日、イタリア・ミラノ）【バルディフィエメ（イタリア）１４日＝松末守司】五輪初出場で個人ノーマルヒル、混合団体で銅メダルの二階堂蓮（日本ビール）は合計２９５・０点で銀メダル。２０２２年北京五輪同種目の銀メダリスト、小林陵侑（チームＲＯＹ）は２８４・５点で６位だった。今大会ここまで全４種目で表彰台に立ち勢いに乗る日本の