スノーボード女子ビッグエアで日本勢初の金メダルに輝いた村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１３日、スロープスタイルの本番会場で初の公式練習に臨み、「考えているルーティンがはまった。滑りはいい感じ」と手応えをにじませた。金メダル獲得後はインスタグラム、Ｘ、ＹｏｕＴｕｂｅなど、ほとんどのＳＮＳで祝福のメッセージやコメントが届いた。「やっぱり五輪はすごいことなんだなって思う。見てくれている方がＷ杯や世