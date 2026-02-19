¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤¢¤¡¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡ª¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÆüËÜÀª¤¬¤Þ¤¿¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂç²ñ15ÆüÌÜ¡¢½ç±ä¤Ê¤É¤â¤¢¤Ã¤Æ¤³¤ÎÆü¤Ë¥À¥Ö¥ë¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÃË½÷¤Î¥¹¥í¡¼¥×¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Æ¡¢ÃË»Ò¤ÎÄ¹Ã«ÀîÄë¾¡¤µ¤ó¤¬¶ä¡¢¤½¤·¤Æ½÷»Ò¤Î¿¼ÅÄçýè½¤µ¤ó¤ÈÂ¼À¥¿´³ñ¤µ¤ó¤¬¶â¡¦Æ¼¤Î¥ï¥ó¥¹¥ê¡¼¡£°ìÆü¤ÇÆüËÜ¤Ë¶â¶äÆ¼¤¬¥ï¥ó¥»¥Ã¥ÈÂ·¤¦¤È¤¤¤¦¤á¤Ç¤¿¤­Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª𝙈𝙊𝙈𝙀𝙉&#120