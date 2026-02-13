ブレントフォードは13日、ブラジル人FWイゴール・チアゴとの契約を2031年6月30日まで延長したことを発表した。この契約にはさらに1年の延長オプションが付随している。現在、24歳のイゴール・チアゴは、サウジアラビアのアル・アハリ・ジッダに移籍したFWイヴァン・トニーの後釜として2024年夏にクラブ・ブルッヘからブレントフォードへ完全移籍で加入。ただ、加入1年目はヒザの半月板などの負傷によってプレミアリーグ8試合（