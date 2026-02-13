2月は確定申告の時期です。メルカリなどのフリマアプリで得た売り上げ金は確定申告の対象になるのか、気になる人も多いでしょう。この記事では、フリマアプリでの売り上げと確定申告について詳しく解説します。【2026年版】シニア世代が確定申告で取り戻せる税金チェックリスト確定申告が不要なケースメルカリで販売したものが、普段の生活で使用していた洋服や本、家具などの場合は、売り上げを得ても確定申告は必要ありません。