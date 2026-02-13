女子高生を富士の樹海に連れ込んだ「ロープが首から外れて下に落ち、尻もちをつきました。その瞬間、『生きたい』『死ぬのが怖い』と思いました」SNSで知り合った女子高生を富士の樹海へ誘い出し、自殺の手助けをした男は、自身の自殺が未遂に終わったときの心情をこう述べていた。「’25年６月21日、埼玉県警捜査１課は、SNSで知り合った県内の女子高生Aさん（当時17歳）を連れ去ったとして、岐阜県美濃加茂市の無職・覚間悠仁（