予期せぬアクシデントを受け、リンク上で険しい表情を浮かべた廉(C)Getty Images至高の舞台で起きた前代未聞のアクシデントが波紋を呼んだ。現地時間2月11日に行われたスピードスケート男子1000mで、金メダル獲得の最有力候補とされていた世界王者のユップ・ベンネマルス（オランダ）が、廉子文（中国）との接触によってタイムを大幅に落とし、まさかの5位に。メダル獲得すらも逃す結果となった。 【関連記事】「涙すら出ない