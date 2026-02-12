「彼が僕の靴を踏んだ！」オランダ王者を妨害した中国選手がまさかの反論 波紋を呼んだ規則破りに「やってない」と訴え【冬季五輪】
予期せぬアクシデントを受け、リンク上で険しい表情を浮かべた廉(C)Getty Images
至高の舞台で起きた前代未聞のアクシデントが波紋を呼んだ。
現地時間2月11日に行われたスピードスケート男子1000mで、金メダル獲得の最有力候補とされていた世界王者のユップ・ベンネマルス（オランダ）が、廉子文（中国）との接触によってタイムを大幅に落とし、まさかの5位に。メダル獲得すらも逃す結果となった。
王者がどこまで記録を伸ばせるかが注目されたラスト1周のバックストレートで異例の展開は待っていた。インコース側にいた廉が規則上でアウトコースかレーン変更する選手に優先権があるクロッシングゾーンで、進路を妨害。入れ替わろうとしたベンネマルスの足を引っかけてしまったのである。
バランスを崩したベンネマルスは、何とか態勢を立て直して懸命に滑りきったベンネマルスだったが、タイムは伸びず。30分後に急きょ実施された再レースでも精彩を欠き、結局、全体5位となった。
金メダルは目に見えていた。ゆえに23歳の世界王者は怒り心頭。失格処分となり、自身の非を認めた廉に対して「彼は僕のところに謝りに来たよ。でもさ、そんなの何の解決にもならないでしょ！」と抑えきれない感情をぶちまけている。
そんなエキサイトする世界王者に対して、厳しい視線を向けたのは、中国メディアだ。新華社通信はレース後に廉が「彼は僕を叩いたが、あの結果に感情的になっていたのは分かっている。だから彼には謝罪をした。彼が怒っていたのは分かっている」と猛省していることを紹介した。
当人は、あくまで「故意ではなかった」と主張する。中国のWebメディア『揚子江晩報』によれば、廉は「ぶつかったことは申し訳なく思っている」と前置きした上で、「自分も全力でコーナーを抜けようとしていたところだった。そこで、彼が僕のスケートシューズを踏んだ。なぜ自分だけにペナルティが与えられたのか。審判の判断は理解が出来ない」と吐露。さらにアクシデントに対する持論を語った。
「今日の結果には驚いている。相手との予期せぬ接触があったけど、規則では相手がアウトレーンからコーナーを抜け出す時に並走状態になっていたら、インコース側にいた僕が必ず自ら道を譲らなければならない。
だけど、実際にはコーナーを抜け出す前に、僕は完全に抜け出ていて、並走状態にはなっていない。僕はいかなる反則行為も意図せずやっていない。スケートブレードの接触は純粋な事故だ。今日起こったことはもう起こってしまったこと。どれだけくよくよしても結果は変えられない。これからは準備に全力を注ぎ、引き続き努力を続けたい」
ベンネマルスの不満に理解を示しながらも、自身の走行に非がないと強く主張した廉。そのコメントは、火に油を注ぐ事態となりそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]