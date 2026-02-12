「彼が僕の靴を踏んだ！」オランダ王者を妨害した中国選手がまさかの反論　波紋を呼んだ規則破りに「やってない」と訴え【冬季五輪】

予期せぬアクシデントを受け、リンク上で険しい表情を浮かべた廉(C)Getty Images

至高の舞台で起きた前代未聞のアクシデントが波紋を呼んだ。

現地時間2月11日に行われたスピードスケート男子1000mで、金メダル獲得の最有力候補とされていた世界王者のユップ・ベンネマルス（オランダ）が、廉子文（中国）との接触によってタイムを大幅に落とし、まさかの5位に。メダル獲得すらも逃す結果となった。

王者がどこまで記録を伸ばせるかが注目されたラスト1周のバックストレートで異例の展開は待っていた。インコース側にいた廉が規則上でアウトコースかレーン変更する選手に優先権があるクロッシングゾーンで、進路を妨害。入れ替わろうとしたベンネマルスの足を引っかけてしまったのである。

バランスを崩したベンネマルスは、何とか態勢を立て直して懸命に滑りきったベンネマルスだったが、タイムは伸びず。30分後に急きょ実施された再レースでも精彩を欠き、結局、全体5位となった。

金メダルは目に見えていた。ゆえに23歳の世界王者は怒り心頭。失格処分となり、自身の非を認めた廉に対して「彼は僕のところに謝りに来たよ。でもさ、そんなの何の解決にもならないでしょ！」と抑えきれない感情をぶちまけている。