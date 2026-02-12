1月末、人気女優・中条あやみの夫が、15億円規模の企業買収を成立させた。このニュースが駆けめぐったとき、ビジネス界のみならず、芸能界にも衝撃が走った。買収に応じたのは、ライブ配信で1億円を稼ぎ、美容整形に6000万円を投じたことでも知られるタレント・福岡みなみだ。「福岡さんが経営するライバー事務所『like me』を、中条さんの夫で資産34億円を持つIT業界の風雲児・市原創吾氏が率いる上場ベンチャー企業『AViC』