実業家のひろゆきこと西村博之氏が、8日放送のABEMA『AbemaPrime』に生出演。中道改革連合の衆院選大敗を受けて、中道の落選議員たちを前に私見を述べた。【動画】ひろゆき、中道は「当然の負け」党名にもバッサリ海江田万里氏、吉田晴美氏、藤原規眞氏、中谷一馬氏が出演。ひろゆき氏は「高市さん、めっちゃ強いねもあるんですけど、高市さんの戦い方として、二世とかではない、普通の家庭で育った女性が総理大臣になりま