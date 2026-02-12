PayPayとVisa Inc.は2月12日、決済事業を中心とした戦略的なパートナーシップ契約を締結したと発表した。PayPay/Visa両社はそれぞれの強みをかけ合わせ、新たなキャッシュレス体験の創出に向けた協業の検討を開始する。PayPayは、日本市場におけるイノベーションを牽引するとともに、Visaの支援を受けながら、国際的な展開と新たなソリューションの開発に向けて緊密に連携していく。○PayPayのグローバル展開、米国市場への進出グ