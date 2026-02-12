「どうしても、なんとなく時代遅れ感が二人にはつきまとったと思います」2月9日、衆院選での歴史的大敗を受けて、こう敗戦の弁を述べた中道改革連合・野田佳彦共同代表（68）。斉藤鉄夫共同代表（74）と共に辞任を表明し、13日に新代表が選出される。京都3区で辛勝した泉健太氏（51）は10日に出演したメディアで「更地の状態」と中道の現状を説明しており、新リーダーには党の立て直しに向けて相当な困難が伴う。そんな重責を買っ