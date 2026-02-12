結婚資金、服飾代稼ぎに海外へ…中国のSNSで人気を集めていた若い女性インフルエンサーが、「高収入の仕事がある」と誘われてカンボジアへ渡航後、突然消息を絶ち、現地の路上で衰弱した状態で発見された。足にケガを負い、所持金もなく保護された彼女は、中国大使館の支援を受けて帰国したと報じられている。背景には、海外での高額報酬案件や出稼ぎをめぐる危険性があり、SNSを通じた「簡単に稼げる話」が新たなリスクを生んでい