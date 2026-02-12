¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î²Á³Ê¤¬²¼Íî¡×¡ÖÀÇ´Ø¤Ç1000Ëü±ßË×¼ý¡×¡Ä¡ª¸½Ìò¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¬ÌÀ¤«¤¹¡É³¤³°½Ð²Ô¤®¡ÉºÇÁ°Àþ
·ëº§»ñ¶â¡¢Éþ¾þÂå²Ô¤®¤Ë³¤³°¤Ø¡Ä
Ãæ¹ñ¤ÎSNS¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¼ã¤¤½÷À¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢¡Ö¹â¼ýÆþ¤Î»Å»ö¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤Æ¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ØÅÏ¹Ò¸å¡¢ÆÍÁ³¾ÃÂ©¤òÀä¤Á¡¢¸½ÃÏ¤ÎÏ©¾å¤Ç¿ê¼å¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£
Â¤Ë¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢½ê»ý¶â¤â¤Ê¤¯ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿Èà½÷¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂç»È´Û¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æµ¢¹ñ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤Î¹â³ÛÊó½·°Æ·ï¤ä½Ð²Ô¤®¤ò¤á¤°¤ë´í¸±À¤¬¤¢¤ê¡¢SNS¤òÄÌ¤¸¤¿¡Ö´ÊÃ±¤Ë²Ô¤²¤ëÏÃ¡×¤¬¿·¤¿¤Ê¥ê¥¹¥¯¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¸½Ìò¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ç¡Öº£¤Þ¤Ç11¥õ¹ñ¤Ë½Ð²Ô¤®¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹A¤µ¤ó¤Ë¡Ö³¤³°½Ð²Ô¤®¤Î¥ê¥¢¥ë¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬°ìÈÖ¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï2019Ç¯¤«¤é2021Ç¯¡£¤³¤Îº¢¤Ï²á¹ó¤À¤Ã¤¿¤±¤É²Ô¤²¤Þ¤·¤¿¤Í¤§¡×
A¤µ¤ó¤¬³¤³°½Ð²Ô¤®¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¥Ã¥«¥±¤Ï¡È¥Û¥¹¥È¡É ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉâ¤ÄÀ¤ß¤Î¤¢¤ë¥»¥¯¥·¡¼¶È³¦¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¾¯¤·¥á¥ó¥¿¥ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢Í§¿Í¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
Ã±ÂÎ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ·î¤Ë200Ëü±ß¤Û¤É²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥Û¥¹¥È¥¯¥é¥Ö¤Ç¹ëÍ·¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡ÖÁ´Á³Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃ´Åö¡Ê»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥¹¥È¡Ë¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥¿¥ï¡¼¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢µÞ¤Ë1000Ëü±ßÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¡¢Í§¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡Ø¡È³¤³°½Ð²Ô¤¡É¤¬²Ô¤²¤ë¤è¡ª¡Ù¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¤½¤ÎÍ§¿Í¤Ï¥Û¥¹¥È¶¸¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¥ê¡¼¥¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î°¦¹¥¼Ô¡£¹â³Û¤ÊÍÎÉþ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³¤³°½Ð²Ô¤®¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö³¤³°½Ð²Ô¤®¤Ë¹Ô¤¯»Ò¤ÏÁ´°÷¥Û¥¹¥È¶¸¤¤¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Èà½÷¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÚÉáÄÌ¡Û¤Î»Ò¤â¤¤¤Þ¤¹¡£·ëº§»ñ¶â¤òÃù¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º§Ìó¼Ô¤ËÆâ½ï¤Ç½Ð²Ô¤®¤·¤Æ¤¤¤ë»Ò¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¡¢À¤´Ö¤¬»×¤¦¤è¤ê¤â¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ë³¤³°½Ð²Ô¤®¤ò¤¹¤ë½÷À¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¥í¥ê¡¼¥¿¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Í½÷À¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î³¦·¨¤Ç¤Ï¤¹¤´¤¯ÍÌ¾¤ÊÊý¤Ç¡¢³¤³°½Ð²Ô¤®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºÇ½é¤Î½Ð²Ô¤®Àè¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤·¤¿¡£Í§¿Í¤È£²¿Í¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æþ¹ñ¤¬¸·¤·¤¤¡£¡ÚÍèÇ¯¡¢Î±³ØÍ½Äê¤Ç»ë»¡¤ËÍè¤¿¡Û¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡Ø10Âå¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÎ±³Ø¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢£³»þ´Ö¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¡£ºÇ½ªÅª¤ËÆüËÜ¿Í¤ÎÄÌÌõ¤ÈÆ±»þÄÌÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«Æþ¹ñ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
·Ù´±10¿Í¤Ë¼è¤ê°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡Ä
A¤µ¤ó¤ÎºÇ½é¤Î½Ð²Ô¤®Àè¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç£²¤Ä¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¤Ç£±¤Ä¤Î·×£³¤Ä¤ÎÇä½Õ½É¤ÇÆ¯¤¤¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢£±Å¹ÊÞÌÜ¤«¤éÆüËÜ¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¥Û¥Æ¥ëÆâ¤ÎÉô²°¤ÇµÒ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤Î½¾¶È°÷¤¬¥¹¥¿¥ó¥¬¥ó¤Ç·â¤Á¹ç¤Ã¤¿¤ê¡¢½Æ¤ò¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó·â¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¿Í¤ò»¦¤¹¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Í·¤Ó¡©¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç·â¤Ã¤Æ¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¶Ã¤¤¹¤®¤Æ¡¢ÉÝ¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê¤Ç¤·¤¿¡×
´ðËÜÅª¤Ë³¤³°¤ÎµÒ¤ÏSEX¤¬Ã¸Çò¤Ç¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é³Ú¡×¤ÈA¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¤Î¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤Æ¸½¤ì¤ëµÒ¤â¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¹¤ë¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡ÈÊÑ¤Ê¿Í¤À¤Ê¤¡¡É¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸åÆü¡¢¤½¤ÎÈà¤¬Â¾¤Î»Ò¤ò»ØÌ¾¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»Ò¤¬Èà¤ÎºâÉÛ¤«¤é50Ëü±ßÅð¤ó¤À¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ËÈà¤Ï·ã¹·¤·¤ÆFBI¤Ë¹ðÁÊ¡£Å¹¤ÏÅ¦È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
Å¦È¯¤µ¤ì¤¿º¢¤Ë¤Ï£²Å¹ÊÞÌÜ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÌÌÅÝ¤´¤È¤«¤é¤ÏÌÈ¤ì¤¿¤¬¡Ö²¼¼ê¤·¤¿¤éÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈA¤µ¤ó¤Ï¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡Ö£²Å¹ÊÞÌÜ¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î°ì¼¼¤Ç±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë½»¤ß¹þ¤ß¤ÇÆ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Î´ÉÍý¿Í¡©¡¡¤Î¤ª¤Ð¤µ¤ó¤¬°ÕÃÏ°¤Ç¡¢Á´Á³¤´ÈÓ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Uber¤òÍê¤ó¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤¿¤éÀÜµÒÍ¥Àè¡£¸¼´Ø¤Ë¼è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£
£±½µ´Ö¡¢¤½¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë´Æ¶Ø¾õÂÖ¤Ç£±Æü¤ËÀÜµÒ¤¹¤ë¿Í¿ô¤Ï15¿Í¤È¤«¡£µ¢¤ëº¢¤Ë¤Ï¥¬¥Ã¥ê¥¬¥ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥«¤ß¤¿¤¤¤Ë²Ô¤²¤¿¤±¤É¡¢¿Í¸¢¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
36ÆüÏ¢¶Ð¤·¤ÆÆÀ¤¿¶â³Û¤Ï¡Ö700Ëü±ß¤È¾¯¤·¡×¡£Á´³Û¡¢¥¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤Çµ¢¤ê¡¢¡ÖÅö»þ½»¤ó¤Ç¤¤¤¿À¾¿·½É¤ÇÆüËÜ±ß¤Ë´¹¶â¡×¤·¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£
¡Öº£¤À¤Ã¤¿¤é¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÀäÂÐ¤ËÀÇ´Ø¤ÇÊá¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡¡¶õ¹Á¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤ÆÁ´³ÛË×¼ý¤µ¤ì¤¿»Ò¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Ê¹¤¤¤¿Ãæ¤ÇºÇÂç¤Ï1000Ëü±ß¤«¤Ê¡©¡¡ÂÎÇä¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿Âç¶â¤ò°ì½Ö¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡×
A¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¶õ¹Á¤Ç¥®¥ã¥é¤òË×¼ý¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿²ó¤â¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍ§Ã£¤ÎB¤Á¤ã¤ó¤È2020Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ë½Ð²Ô¤®¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àè¤Ëµ¢¹ñ¤·¤¿B¤Á¤ã¤ó¤¬ÆüËÜ¤Î¶õ¹Á¤ËÃå¤¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦»þ´Ö¤«¤é¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ï¢Íí¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸åÆü¡¢¶õ¹Á¤Ë24»þ´Ö¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢µ¢¹ñ¤¹¤ëÆü¤ÏºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Þ¤·¤¿¡£XÀþ¸¡ºº¤Î¤È¤³¤í¤Ç¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤ì¤º¡¢¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ò¥Ô¥Ã¤È²¡¤·¤ÆÌµ»ö¤ËÄÌ²á¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥«¥¦¥È¤ä¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ä¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ÏÁ´¤Æ¾Ã¤¹¡Ú¥ë¡¼¥ë¡Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¾Ã¤·¤¿Ï¢ÍíÀè¤ò£±²óÌá¤·¡¢¡Ô½Ð¹ñ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡Õ¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¡¢¤Þ¤¿¾Ã¤·¡¢Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤½¤Î¤È¤¡¼¡¼A¤µ¤ó¤ÏÌó10¿Í¤Î·Ù»¡´±¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ·ì¤Îµ¤¤¬°ú¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¤Ê¤êËÜÌ¾¤ò¥Õ¥ë¥Í¡¼¥à¤ò¸Æ¤Ð¤ì¡ØB¤ÏÊá¤Þ¤¨¤¿¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÜµÒ¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤Þ¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤Æ¡Ø¤³¤ÎÃË¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¡©¡¡¤¤¤Þ¡¢¿¿¼Â¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡ª¡Ù¤È·þ¡Ê¤Þ¤¯¡Ë¤·Î©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¤À¤¬¡¢A¤µ¤ó¤Ï¸ý¤ò³ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤é¡Ø¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡ª¡¡¥Õ¥ì¥ó¥É¡¢¥±¥ó¡¢¥Ï¥¦¥¹¡ª¡¡¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¡ª¡Ù¤È¸À¤¤Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£¶õ¹Á²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤ÆÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¿È¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸«¤é¤ì¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¥¿¥Ð¥³¤òÂçËã¤È´Ö°ã¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
²¡¤·ÌäÅú¤Ï£µ»þ´Ö¤ËµÚ¤ó¤À¤¬¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö½Ð²Ô¤®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Í§¿Í¤Î¥±¥ó¤Î²È¤Ç±Ë¤®Â³¤±¤¿¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤è¡Ä¡Ä¡×¤È·Ù»¡Â¦¤¬º¬Éé¤±¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖB¤Á¤ã¤ó¤Ï10Ç¯´Ö¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤Ï¤ªÒë¤á¤Ê¤·¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤Þ¤Ç³¤³°½Ð²Ô¤®¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï¤·¤ó¤É¤¤¤Ê¡Ä¡Ä¤È¿´Äì¡¢´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¥®¥ã¥é¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦¤½¤Îº¢¤Ë¤Ï¡¢½Ð¹ñ¤ÎºÝ¤ËË×¼ý¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢µ¢¹ñÁ°¤Ë¡ÈÃÏ²¼Á÷¶â¡É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÃæ¹ñ¤Î¸ýºÂ¤Ë£±²óÁ÷¶â¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ´¹¶â¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¸½¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¼ê¿ôÎÁ¤ò10%¤â¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤±¤É¡¢Á´Éô¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤ê¤Ï¥Þ¥·¤À¤«¤é¡×
A¤µ¤ó¤Ï¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë¤â½Ð²Ô¤®¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤¿»þ¤Ë¡Ö²¿¤«¤Î¥Í¥¿¤«¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡Ö¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤ÏÀ¯ÉÜ¤ËÏÅÏ¨¤òÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃ¶è¡©¡¡¤ß¤¿¤¤¤Ê¾ì½ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´í¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢À¯ÉÜ¤¬¸«Ä¥¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¶â»ý¤Á¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤·¤«Íè¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¡£
¤¿¤À¡¢½÷¤Î»Ò¤Ë¸·¤·¤¯¤Æ¡¢Å¹¤ËÃå¤¤¤Æ¥¤¥¥Ê¥ê·¤¤òÃ¦¤¬¤µ¤ì¤Æ¡Ø¥¹¥â¡¼¥ë¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÉÔ¹ç³Ê¡£Æ±¹Ô¤·¤¿Í§¿Í¤â¡È¥Ë¥¥Ó¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡É¤ÈÉÔ¹ç³Ê¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£
20cm¤¯¤é¤¤¤Î¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢ÊÌ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¹Ô¤«¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢50¿Í¤¯¤é¤¤¥º¥é¡¼¥Ã¤È½÷¤Î»Ò¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£Ï¢¤ì½Ð¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È»Å»ö¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é£±Æü¤Ç£²Ëü±ß¤È¤«£³Ëü±ß¤·¤«²Ô¤²¤Ê¤¯¤Ã¤Æ¡¢²Ë¤¹¤®¤ÆÆ°Êª±à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ë½Ð²Ô¤®¤Ë¹Ô¤¯¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤È¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤ó¤Ê¤Ë²Ô¤²¤Ê¤¤¹ñ¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
°ì»þ´ü¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ú¥É¥Ð¥¤°Æ·ï¡Û¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£A¤µ¤ó¤¬Áê¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ïµ®Â²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥É¥Ð¥¤¤Ë¤¤¤ëÃæ¹ñ¿Í¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö£±ÆüÌÜ¤ÏSEX¤¢¤ê¤¤Î°Æ·ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍâÆü¤ËKTV¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£KTV¤ÏÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦¥¥ã¥Ð¥¯¥é¡£»ä¤ÏSEX¤·¤ÆÁá¤¯µ¢¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡¢½Ð²Ô¤®¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤ÇÀÜÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÃÇ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤´¤¤°µÎÏ¤Ç¡Ø¥Á¥ã¥¤¥Ë¡¼¥ºVIP¤¬¤¤¤ë¤«¤é¹Ô¤±¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡×
½Â¡¹¹Ô¤Ã¤¿VIP¥ë¡¼¥à¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÂçÎÌ¤ÎÌôÊª¤¬»¶Íð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥±¥¿¥ß¥ó¤È¥³¥«¥¤¥ó¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÎÌ¡¢ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£É÷Á¥¤ÎÃæ¤Ë¾Ðµ¤Ëã¿ì¤òÆþ¤ì¤ë¡Ø¥Ð¥ë¡¼¥ó¡Ù¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤âÌô¤ò¤ä¤é¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ø¥É¥Ð¥¤¤Ã¤ÆÌô¤ä¤Ã¤¿¤é»à·º¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤±?!¡Ù¤Ã¤Æµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤éÉÝ¤¯¤Ã¤Æ¡¢Æ¨¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯¥Õ¥ê¤ò¤·¤ÆÃ¦Áö¤·¤¿¤¬¡¢KTV¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÂÚºßÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Ç¥É¥¢¤òÃ¡¤¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖVIPµÒ¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é50Ëü±ßÊ§¤¨¡ª¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö´ðËÜ¡¢³¤³°¤ÏÌôÊª¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÒ¤¬Â¿¤¤¡£¥Þ¥Ë¥é¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤âÌô¤Î»ÈÍÑ¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¡¢ÃÇ¤Ã¤¿¤é¥Ô¥¹¥È¥ë¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¡¢£²¿Í¤ÎÃË¤Ë¥ì¥¤¥×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡££±±ß¤âÌã¤¨¤º¡¢Å¹¤Î¿Í¤Ëµã¤¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢£²¿ÍÊ¬ÀÜµÒ¤·¤¿ÎÁ¶â¤ò¤¯¤ì¤Æ¡Ø»à¤Ê¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Í¡ª¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤ª¤·¤Þ¤¤¤Ç¤¹¡×
¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÉÝ¤¤ÌÜ¤ËÁø¤Ã¤¿¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯¡¢A¤µ¤ó¤Ï³¤³°½Ð²Ô¤®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö²Ô¤²¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢µ¤¤¬¾è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤ÏµÙ¤ó¤¸¤ã¤¦¤±¤É¡¢³¤³°½Ð²Ô¤®¤Ç¤Ï¤½¤¦¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤ª¥«¥Í¤ÏÃù¤Þ¤ë¡£²¿¤è¤ê¡¢³¤³°¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÁ°µº¤ä¸åµº¤òµá¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¥é¥¯¤Ë¿Í¿ô¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¡×
¤½¤¦¸À¤¤¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤â¤¦»ä¤Ï¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈA¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤¦¤«¤é¤«¡¼¡¼¤ÈÌä¤¦¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ë¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬³¤³°¤Ë½Ð²Ô¤®¤Ë¹Ô¤½Ð¤·¤¿º¢¤Ï¡¢£±Æü¤Ç40Ëü±ß¡¢50Ëü±ß¤Ï¥¶¥é¤Ë²Ô¤²¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Ç¯¡¹½Ð²Ô¤®¤Ë¹Ô¤¯»Ò¤¬Áý¤¨¡¢°ÂÇä¤ê¤¹¤ë»Ò¤âÁý¤¨¤¿¤«¤é¤«¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÃ±²Á¼«ÂÎ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯¤Î¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£´Æü¤Ç£·Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¤Ãæ²Ú·Ï¤ÎÇúÎöÈþ½÷¤Ç¤â¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í½÷À¤¬Çú²Ô¤®¤Ç¤¤ë»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
ºÇ¸å¤ËA¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç¶â¤ÏÀäÂÐ¤Ë³Ú¤·¤Æ²Ô¤²¤Ê¤¤¡×¤È¿¿´é¤Ç¸ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
»£±Æ¡¦Ê¸¡§µÈÂô¤µ¤ê¤£