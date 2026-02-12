米エネルギー情報局（ＥＩＡ）が発表した週報で、石油製品需要の４週間移動平均は日量２０８２万７０００バレルまで増加し、昨年９月以来の高水準で推移している。留出油の需要が上振れしていることが全体を押し上げている。 MINKABU PRESS