「金（ゴールド）」相場に変調の兆しが出ている。これまで上昇に次ぐ上昇を重ねてきた金価格。’26年に入ってもその勢いはまったく衰えず、１月末には、１グラムあたりの店頭小売価格は、ついに一時３万円台に突入した。だが、その直後に一転して急落。以降、高値圏での乱高下が続いている。今後の相場の展開はどうなるのか？どうすれば個人投資家は賢く投資できるのか？専門家が解説する。異常事態！連日最高値からの「急落