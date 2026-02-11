¤Þ¤À¾å¤¬¤ë¡© ¶â²Á³Ê¡Ö°Û¾ï¤ÊÍð¹â²¼¡×¤Ë¾¡¤Ä¡ÄNISA¤ÇÇã¤¨¤ë¡Ö¥³¥¹¥ÈºÇ°Â¡×¿À¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¼ÂÎÏ
¡Ö¶â¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¡×Áê¾ì¤ËÊÑÄ´¤ÎÃû¤·¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¾å¾º¤Ë¼¡¤°¾å¾º¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¶â²Á³Ê¡£¡Ç26Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿ê¤¨¤º¡¢£±·îËö¤Ë¤Ï¡¢£±¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê¤ÎÅ¹Æ¬¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë°ì»þ£³Ëü±ßÂæ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë°ìÅ¾¤·¤ÆµÞÍî¡£°Ê¹ß¡¢¹âÃÍ·÷¤Ç¤ÎÍð¹â²¼¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤ÎÁê¾ì¤ÎÅ¸³«¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ï¸¤¯Åê»ñ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÀìÌç²È¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
°Û¾ï»öÂÖ¡ª¡¡Ï¢ÆüºÇ¹âÃÍ¤«¤é¤Î¡ÖµÞÍî¡×
¤Þ¤º¡¢¶¯Ä´¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Î¶â²Á³Ê¤Î¾å¾º¥Ô¥Ã¥Á¤Ï¡È°Û¾ï¡É¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¹ñÆâ¡¢³¤³°¤È¤â¤Ë¡¢£±·î¤ÎºÇ½ª½µ¤ÏÏ¢ÆüºÇ¹âÃÍ¤Î¹¹¿·¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¶â¤Î¸½Êª²Á³Ê¤Î¹ñºÝÅª¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë¡ØLBMA¶â²Á³Ê¡Ù¤Ï¡¢·îÍËÆü¤«¤éÌÚÍËÆü¤Î¤ï¤º¤«£´Æü´Ö¤Ç°ì»þ13¡óÄ¶¤Î¾å¾º¤òµÏ¿¡£½µ´Ö¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¶âÍ»´íµ¡¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤¬È¯À¸¤·¤¿¡Ç08Ç¯£¹·îÂè£³½µ°ÊÍè¤Î¾å¾ºÎ¨¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎºÇ¹âÃÍ»þÅÀ¤Ç·î½é¤«¤é¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï28¡óÄ¶¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·î´Ö¥Ù¡¼¥¹¤Î¾å¾ºÎ¨¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢1974Ç¯£µ·î°ÊÍè¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Åö»þ¤Ï¡¢¥É¥ë¤È¶â¤Î¸ò´¹Ää»ß¤Ë¤è¤ë¥É¥ëµÞÍî¤È¤¤¤¦¡Ö¥Ë¥¯¥½¥ó¡¦¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥Ö¥ì¥È¥ó¥¦¥Ã¥ºÂÎÀ©¡×¤¬Êø²õ¤¹¤ëÃæ¡¢Âè°ì¼¡¥ª¥¤¥ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿»þ´ü¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿²áµî¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÊÂ¤Ö¾å¾ºÎ¨¤ò¡¢Âç¤·¤¿ºàÎÁ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢£±·îºÇ½ª½µ¤ËµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢½µËö¡¢Á°ÆüÈæ¡Ý530¥É¥ë¤ÈÌó10¡ó²¼Íî¡££±Æü¤Î²¼¤²Éý¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂç¡¢²¼ÍîÉý¤Ï1980Ç¯£±·î°ÊÍè¤ÎÂç¤¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î²Á³Ê¾å¾º¤â½½Ê¬°Û¾ï¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¥Á¥ã¡¼¥È¤ò¤ß¤ì¤Ð°ìÌÜÎÆÁ³¤À¤í¤¦¡£º£²ó¤Î¶â¤Î¾å¾ºÁê¾ì¤Ï¡¢¡Ç22Ç¯£²·î¤Î¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤Ü£´Ç¯´ÖÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ç25Ç¯È¾¤Ð¤«¤é¤Ï¡Ö±¦¸ª¾å¤¬¤ê¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â£²¼¡´Ø¿ô¤Î¶ÊÀþ¤Î¤è¤¦¤Êµ°À×¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¾å¤¬¤ë¤«¤éÇã¤¦¡¢Çã¤¦¤«¤é¾å¤¬¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢¶â¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Ç¯Ã±°Ì¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
£´Ç¯Â³¤¤¤¿¡Ö¶â¥Ð¥Ö¥ë¡×¤ÏÊø²õ¤¹¤ë¤Î¤«
¤Ç¤Ï¡¢´Î¿´¤Îº£¸å¤Î¶â²Á³Ê¤ÎÁê¾ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤òÁÛÄê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢º£²ó¤ÎµÞÍî¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿ºàÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£
µÞÍî¤Ë´Ø¤¹¤ëÁê¾ì¤Î²òÀâ¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¼¡´üFRBµÄÄ¹¸õÊä¤È¤·¤Æ¡È¥¿¥«ÇÉ¡É¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¦¥©¡¼¥·¥å¸µFRBÍý»ö¤ò»ØÌ¾¡¢¤½¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ê°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¥É¥ë¹â¤¬¿Ê¹Ô¤·¡¢¶âÁê¾ì¤ËÄ´À°¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
°ì¸«¡¢¿¿¤Ë¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥Õ¥§¥¤¥¯¤Ë¶á¤¤Í×ÁÇ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤ò¡È¥¿¥«ÇÉ¡É¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£Ì±´Ö¤ª¤è¤ÓÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Ç²ÚÎï¤Ê·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÆ±»á¤Ï¡¢FRB¤ò¶¯¤¯ÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯Íè¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢»ö¤¢¤ë¤´¤È¤ËFRB¤ÎÀ¯ºö¶âÍø¤Î°ú¤²¼¤²¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤ÈÈóÆñ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤â¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î±ç¸î¼Í·â¤ò¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢FRB¤ÎÍø²¼¤²¥Ú¡¼¥¹¤ÎÃÙ¤µ¤ËÅÙ¡¹¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ç26Ç¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎºÇ½ªÌÌÃÌ¤Ç¤Ï¡¢AI¤¬¤â¤¿¤é¤¹À¸»ºÀ¸þ¾å¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì¤òÍÞÀ©¤·¡¢Íø²¼¤²¤ò¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤òÀ¸¤à¡¢¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÄÌ¾ï¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊÍý»ö¤ò¡Ö¥Ï¥ÈÇÉ¡×¡¢¾Ã¶ËÅª¤Ê¿Í¤ò¡Ö¥¿¥«ÇÉ¡×¤È¤¤¤¦Ê¸Ì®¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢Æ±»á¤ò¡È¥¿¥«ÇÉ¡É¤È¤¤¤¦¤Ë¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤Î¾Úµò¤Ë¡¢¥É¥ë¹â¤¬¿Ê¤ó¤À¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥É¥ë±ß¤Ç£±¥É¥ë¡á153±ßÂæ¤«¤é154±ßÂæ¤ËÌá¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢½µÁ°È¾¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÄ·ô»Ô¾ì¤ò¤ß¤Æ¤â¡¢À¯ºö¶âÍø¤ÎÆ°¸þ¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë£²Ç¯ºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¤Ï¾®ÉýÄã²¼¤·¤¿¡£¥¦¥©¡¼¥·¥å»á½¢Ç¤¤ÇÁá´üÍø²¼¤²¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¡¢¤È»Ô¾ì¤¬Àè¼è¤ê¤·¤¿¤È¤ß¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ê¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤¬¥¿¥«ÇÉ¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¸å½Ò¤¹¤ë¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£²ó¤Î¶â²Á³Ê¤ÎµÞÍî¤Ï¡¢ÂçÁê¾ì¤¬Å·°æ¤òÉÕ¤±¤¿¸å¤Î¾É¾õ¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ëºàÎÁ¤Ï¡¢Áê¾ì¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËºîÍÑ¤·¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ê¤é¡¢²¿¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤·¡¢ÂçÁê¾ì¤¬¤¤¤Ã¤¿¤ó½ªÎ»¤·¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÅöÌÌ¤ÏÍð¹â²¼¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÄ´À°¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
Áê¾ì¤òÎä¤ä¤¹¡Ö¼¡´üFRBµÄÄ¹¡×¤ÎÀµÂÎ
¶â²Á³Ê¤Î¾å¾º¤¬°ìÉþ¤·¡¢Ä´À°¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ëÍýÍ³¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¡£Á°½Ò¤·¤¿ÆâÍÆ¤ÈÌ·½â¤¹¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤Î¼çÄ¥¤Ë¤¢¤ë¡£Æ±»á¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Ö±é²ñ¤Ç¡¢¸½ºß¤ÎÈîÂç²½¤·¤¿FRB¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥·¡¼¥È¤òÌäÂê»ë¤·¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¥·¡¼¥È¤Î½Ì¾®¤ò¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÎÌÅª°ú¤Äù¤á¡ÊQT¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥Í¡¼¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤Ë¤Ï¥¿¥«ÇÉ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢Æ±»á¤Ï¡¢QT¤Î¸ú²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥Í¡¼¤Î²á¾êÎ®Æ°À¤¬µÛ¼ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶âÍ»»ñ»º¤äÉÔÆ°»º¤Î¾å¾º¤¬ÍÞÀ©¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤Î´ËÏÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Íø²¼¤²Í¾ÃÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡¢¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤³¤ÎÍý¶þ¤Ë¤Ï·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Ê¤É¤«¤éµ¿ÌäÉä¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢Ã±½ã¤Ê¥¿¥«ÇÉ¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢²á¾êÎ®Æ°À¡Ê¡á¥«¥ÍÍ¾¤ê¡Ë¤ÎµÛ¼ý¤Ï¶âÁê¾ì¤Ë¤Ï¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ËºîÍÑ¤¹¤ë¡£
¶âÁê¾ì¤Î¹ÔÊý¤òº¸±¦¤¹¤ë¼çÄ¥¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ë¡£ÈîÂç²½¤·¤¿FRB¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¥·¡¼¥È¤ÎÊüÃÖ¤ÏFRB¤ÎÆÈÎ©À¤ÈÀµÅöÀ¤òÂ»¤Ê¤¦¤È¤·¡¢¤½¤ì¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤âQT¤¬É¬Í×¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¤³¤ì¤¬¤È¤ê¤â¤Ê¤ª¤µ¤º¡¢¥É¥ë¤Î¿®Ç§²óÉü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ¤¢¤Î¥È¥é¥ó¥×¤âÌÛ¤ë¡ÖFRB¿Í»ö¡×¤ÎÎ¢
º£²ó¤Î¼¡´üFRBµÄÄ¹¤ÎÁªÄê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬ºÇ¤â´í×ü¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¼«Ê¬¤Î¸À¤¤¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ë¿ÍÊª¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸½¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ø¤ÎÈóÆñ¤«¤é¤·¤Æ¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤â¤·¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢FRB¤ÎÆÈÎ©À¤ÈÀµÅöÀ¤¬ÔÌÂ»¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥É¥ë¤Î¿®Ç§¤ÎÄã²¼¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤Î»ØÌ¾¤Ç¡¢ÅöÌÌ¡¢¤½¤ì¤¬²óÈò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ï²±Â¬¤ÎÎà¤À¤¬¡¢¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤ÎµÁÉã¤Ï²½¾ÑÉÊ²ñ¼Ò¥¨¥¹¥Æ¥£¥í¡¼¥À¡¼¤ÎÁÏ¶È°ìÂ²¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ëµð³Û¤ÎÀ¯¼£¸¥¶â¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤â¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤Î¤è¤¦¤Ë¼Ù¸±¤Ë°·¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¡¢¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¼«¿È¤Ï¡¢Ä¾Á°¤Þ¤ÇÊÌ¤Î¸õÊä¤ò»ØÌ¾¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡þ¥É¥ëÊø²õ¤Î´íµ¡¤ò¡ÖÀ¥¸ÍºÝ¡×¤Ç²óÈò¤·¤¿
Ìó£´Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¶â²Á³Ê¹âÆ¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Î¾å¾º¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤È¤¤¤Ã¤¿¶µ²Ê½ñ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ëºàÎÁ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢´ð¼´ÄÌ²ß¤Ç¤¢¤ë¥É¥ë¤Î¿®Ç§Äã²¼¤È¤¤¤¦¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿Í×°ø¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
ÅÙ½Å¤Ê¤ë¶âÍ»´íµ¡¤ä¥³¥í¥Ê²Ò¤Ø¤Î·Êµ¤ÂÐºö¤Ê¤É¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤¬¶¡µë¤¹¤ë²ßÊ¾¡Ê¥Þ¥Í¡¼¡Ë¤ÎÎÌ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥Í¥¿¥ê¡¼¥Ù¡¼¥¹¡×¤¬µÞ³ÈÂç¤·¡¢¶âÍ»»Ô¾ì¤Ï¥Þ¥Í¡¼¤¬°î¤ì¤ëà¥«¥ÍÍ¾¤êá¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Í¥¿¥ê¡¼¥Ù¡¼¥¹¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢³ô¼°¤ä¶â¡¢ÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤Î²Á³Ê¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë²ßÊ¾²ÁÃÍ¤Ï¸º²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ê¤³¤ÎÊÕ¤Î»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø¼Â¤ÏNISA¤Ç¤â¡Ö¶â¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¡×¤¬Çã¤¨¤ë¡ª¡¡²Á³Ê¾å¾º¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ö¶â¡×¤Ë¸¤¯Åê»ñ¤¹¤ëÊýË¡¤È¤Ï¡©¡Ù¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¡á²ßÊ¾²ÁÃÍ¤Î¸º²Á¤¬¿Ê¹Ô¤¹¤ëÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤òÉ®Æ¬¤È¤¹¤ë¼çÍ×¹ñ¤ÎÃæ±û¶ä¹Ô¤Ï¶â¤Î¹ØÆþ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢´ð¼´ÄÌ²ß¤Ç¤¢¤ë¥É¥ë¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¥í¤Ë¤Ï¥É¥ë¤Î´ð¼´ÄÌ²ßÂÎÀ©¤òÀÈ¼å²½¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤«¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢FRB¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Î¥È¡¼¥ó¤ò¹â¤á¡¢FRB¤ÎÆÈÎ©À¤¬¶¼¤«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤â¤·¡¢¼¡´üFRBµÄÄ¹¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥¤¥¨¥¹¥Þ¥ó¤¬»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥É¥ë¤Î¿®Ç§¤Ï¤µ¤é¤Ë°²½¤·¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤Î½¢Ç¤¤Ç¡¢ºÇ°¤Î»öÂÖ¤Ï²óÈò¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ê¤³¤ì¤â²±Â¬¤Î°è¤ò½Ð¤Ê¤¤¤¬¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤¬¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡Ë¡£
¡þº£¸å¤Î¶â²Á³Ê¤òº¸±¦¤¹¤ë¡ÖÆóÂçÍ×°ø¡×
¼Â¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤Î¼çÄ¥¤¹¤ëQT¡ÊÎÌÅª°ú¤Äù¤á¡Ë¤Ï¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤¯¤é¡¢¡Ö¾Íè¤ÎÍø²¼¤²Í¾ÃÏ¤òÀ¸¤à¡×¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¡¢¶âÍ»°ú¤Äù¤á¤Î¸ú²Ì¤¬Àè¤Ë½Ð¤Æ¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£11·î¤ËÃæ´ÖÁªµó¤ò¹µ¤¨¤¿¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬µö¤¹¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡£À¯ºö¤È¤·¤ÆÐÙ¾å¤ËºÜ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¤Æ¤â¡Ç27Ç¯°Ê¹ß¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ä¹Ö±é²ñ¤Ê¤É¤Ç¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤¬¿¨¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¶âÁê¾ì¤Ë¤Ï¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ö¥í¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤ÊÏ¢ÆüºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ïµ¯¤³¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
º£¸å¤Î¶âÁê¾ì¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤È¥¦¥©¡¼¥·¥å¼¡´üµÄÄ¹¤ÎQT¤Ø¤Î¡ÈËÜµ¤ÅÙ¡É¤È¤Î¹Ë°ú¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¡Ç26Ç¯¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¸«ÄÌ¤·¤À¤¬¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Ïßî¤êÂ³¤±¤ë¡£¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ÎÆ°¸þ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥ÉÊ»¹ç¿ä¿Ê¤Ê¤É¡¢ºàÎÁ¤Ë»ö·ç¤«¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¦¥©¡¼¥·¥å»á¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç¼çÄ¥¤òÄÌ¤»¤ë¤Î¤«¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¡¢È¯¸ÀÆâÍÆ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£Áá¤±¤ì¤Ð¡Ç26Ç¯£³·î¤ÎFOMC¡ÊÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ë¤ËÍý»ö¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢µÄ²ñ¤Ç¸øÄ°²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¤Î¾Ú¸À¤ËÍ×ÃíÌÜ¤À¡£
Íð¹â²¼¤Ç¤âNISA¤Ç¤Î¡ÖÀÑÎ©¡×¤¬ºÇ¶¯¤Ê¥ï¥±
¤µ¤Æ¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¶â¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤Ð¤è¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Î·ëÏÀ¤Ç¶²½Ì¤À¤¬¡¢NISA¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÀÑÎ©Åê»ñ¤¬¥Ù¥¹¥È¤À¤í¤¦¡£
¶â²Á³Ê¤¬µÞÍî¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¹ñÆâ¤Ç¶â¤òÈÎÇä¤¹¤ëµ®¶âÂ°Å¹¤Ë¸Ä¿ÍµÒ¤¬»¦Åþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÃÍ¤´¤í´¶¡É¤È¤¤¤¦¥ä¥Ä¤Ç¡¢µÞÍî¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤ß¤¿¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Çµ¯¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¶â¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾Íè¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ä±ß°Â¤ËÈ÷¤¨¤ë¡Ö¼é¤ê¤Î»ñ»º¡×¡£ÃæÄ¹´üÅª¤ËÅê»ñ¤¹¤ë»ñ»º¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã»´üÅª¤Ê¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥ó¡ÊÃÍ¾å¤¬¤ê±×¡Ë¤òÁÀ¤¦¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶âÁê¾ì¤Ë½¬½Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢°ìÈÌ¤ÎÅê»ñ²È¤¬¡ÈÃÍ¤´¤í´¶¡É¤ÇÇäÇã¤¹¤ë¤Î¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡£ÀÑÎ©Åê»ñ¤¬¸ÌÀ¤À¤í¤¦¡£
¼ê¿ôÎÁºÇ°Â¡ª¡¡NISA¤ÇÇã¤¨¤ë¡Ö£³ËÜ¡×
ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢NISA¸ýºÂ¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¤¼ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¶âÅê»ñ¥Ö¡¼¥à¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¿®Â÷Êó½·¡Ê±¿ÍÑ´ÉÍýÈñÍÑ¡Ë¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥È¤¬³ä°Â¤ÊÅê»ñ¿®Â÷¤¬¡¢¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£¤¹¤Ù¤ÆÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤ÇÅê»ñ²ÄÇ½¤À¡£
¾åµ¤Î£³ËÜ¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡ÖLBMA¶â²Á³Ê¡×¤ò»ØÉ¸¤È¤¹¤ë¡¢¶â¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¤â¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê¥¿¥¤¥×¡£LBMA¶â²Á³Ê¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó»Ô¾ì¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¸½Êª²Á³Ê¤Ç¡¢¹ñºÝÅª¤Ê»ØÉ¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ØNY¶â¡Ù¤ÏÀèÊª²Á³Ê¡Ë¡£
¡þÁª¤Ö´ð½à¤Ï¡Ö½ã»ñ»º¡×¤è¤ê¡Ö¿®Â÷Êó½·¡×
£³ËÜ¤È¤âÀßÄê¤«¤éÈæ³ÓÅªÆü¤¬Àõ¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡Ç25Ç¯12·î¤Ç¡Ç26Ç¯£±·îËö»þÅÀ¤Î½ã»ñ»º»Ä¹â¤Ï£µ²¯7000Ëü±ß¤È¾¯¤Ê¤¤¡£½ã»ñ»º»Ä¹â¤Î¾¯¤Ê¤µ¤«¤é¡¢¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥¨¥é¡¼¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥¨¥é¡¼¤È¤Ï¡¢Åê»ñ¿®Â÷¤Î±¿ÍÑÀ®ÀÓ¤¬¡¢»ØÉ¸¡Ê¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤«¤é¤É¤ì¤À¤±ÐªÎ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤ò¼¨¤¹¿ôÃÍ¤Î¤³¤È¡£±¿ÍÑ¤Î¸¶»ñ¤Ç¤¢¤ë½ã»ñ»º¤¬¾¯¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¡¢°ÂÄêÅª¤Ê±¿ÍÑ¤¬¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥¨¥é¡¼¤Î¿ôÃÍ¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ê¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Û¤Éµ¤¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¡¦¥´¡¼¥ë¥É¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¹¤Ç¤ËµðÂç¤Ê±¿ÍÑ»Ä¹â¤Î¤¢¤ë¶â²Á³ÊÏ¢Æ°¤ÎETF¤äETC¤È¤¤¤Ã¤¿³¤³°¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶â²Á³Ê¤ËÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¤Ê¤¤½ã»ñ»º¤Ç¤â¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¥¨¥é¡¼¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ê¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±¿ÍÑ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Õ¥¡¥ó¥ºÊý¼°¡×¤È¤¤¤¦¡Ë¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢LBMA¶â²Á³Ê¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¶â²Á³ÊÏ¢Æ°¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¾ì¹ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É´Ö¤Ç¤Ï±¿ÍÑÀ®ÀÓ¤ËÍ°Õ¤Êº¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿®Â÷Êó½·¤Î³ä°Â¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ö¤Î¤¬Àµ²ò¤È¤Ê¤ë¡£¤¢¤È¤Ï¡¢NISA¸ýºÂ¤ò³«Àß¤·¤Æ¤¤¤ë¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÇÀÑÎ©Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÉÕ¤¯¤«¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¶âÅê»ñ¤Î°ÕµÁ¤«¤é¡¢¡Ö°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¡×¤ÎÁªÂò¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡£±ß°Â¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¡þETF¤Ë¤â¡È·ã°Â¡É¿®Â÷Êó½·¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì
¾åµ¤Î£³ËÜ¤¬¡¢NISA¸ýºÂ¤¬¤¢¤ë¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÇÇã¤¨¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Û¤«¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤¬¡¢Ä¾ÀÜETF¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¡£¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥Æ¡¼¥È¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼ ¥´¡¼¥ë¥É ETF¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¡Ë¡Ù¡£¿®Â÷Êó½·¤Ï0.177¡óÄøÅÙ¤È¡¢LBMA¶â²Á³ÊÏ¢Æ°ETF¤Ç¤Ï¡¢Åì¾Ú¾å¾ì¤Ç¤ÏºÇ°Â¿å½à¤À¡£
¡Ç25Ç¯11·î¤Î¾å¾ì¤À¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥È¡¦¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¶âETF¤Î±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢±¿ÍÑ¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¤¡£ETF¤Ê¤é¡¢³ô¼°¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤É¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¤âÇäÇã¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢NISA¤ÎÀ®Ä¹Åê»ñÏÈ¤ÇÇã¤¨¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¼«Æ°¤ÎÀÑÎ©Åê»ñ¤Îµ¡Ç½¤¬¤Ê¤¤¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¾ì¹ç¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¼«¤éÃíÊ¸¤ò½Ð¤¹¡È¼êÆ°¡É¤ÇÀÑÎ©¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÀÑÎ©¶â³Û¤ËÂ¿¾¯¤Î¥Ð¥é¤Ä¤¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢±¿ÍÑÀ®ÀÓ¤ò¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤ß¤ì¤Ð¤½¤ì¤Û¤É¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤è¤ê¤â¡¢¿®Â÷Êó½·¤Î°Â¤µ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Î¤Û¤¦¤¬Âç¤¤¤¤Ï¤º¤À¡£
·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¶âÅê»ñ¤ÏÄ¹´üÅê»ñ¤¬Á°Äó¡£»ñ»º¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤ëÈæÎ¨¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î£µ¡Á10¡óÄøÅÙ¤òÌÜ°Â¤È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢Åê»ñ¤ä»ñ»º±¿ÍÑ¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊóÄó¶¡¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Åê»ñ´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼ÂºÝ¤ËÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µºÜÆâÍÆ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿Åê»ñÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ¯À¸¤¹¤ë°ìÀÚ¤ÎÂ»³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤´¼«¿È¤¬ÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤â¤Î¤È¤·¡¢±¿±Ä¼Ô¤ª¤è¤Ó¾ðÊóÄó¶¡¡¦µöÂú¼Ô¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ëÀÕÇ¤¤âÉé¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢µºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë³ô²Á¤ä¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤Ï¡¢ÊÔ½¸Éô¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Åê»ñ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¤´¼«¿È¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§¾¾²¬¸¼£
¥Þ¥Í¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¿¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò·Ð¤Æ¡¢1996Ç¯¤ËÆÈÎ©¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹»ï¤ä·ÐºÑ»ï¤òÃæ¿´¤Ë¶âÍ»¡¢»ñ»º±¿ÍÑ¤Îµ»ö¤ò¼¹É®¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥í¥Ü¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Åê»ñ£±Ç¯ÌÜ¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡ØËÉÙ¤Ê¿Þ²ò¤Ç¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡ª ¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤ÇÀäÂÐÆÀ¤¹¤ëËÜ ¡Ù¡£¢£X¡ÊµìTwitter¡Ë¢ª@1847mattsuu