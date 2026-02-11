お笑いコンビ「令和ロマン」の松井ケムリ（32）が、10日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」（月〜木曜後11・30、土曜深夜0・00）に出演。ロケでの体験を語った。過酷な仕事の話題になり、「まだオンエアしてない」と切り出した松井は、ロケでの体験を回想。「この前の大寒波中に新潟の雪山に行かされた。ロケがたまたまその日だった」といい、「マジでしんどかった。ディレクターさんも行くしかないみたいな感じで