ヤングスキニーが、最新アルバム『理屈で話す君と、感情論の僕』を本日リリースした。そのリード曲となる新曲「stay with me」のMVも公開された。「stay with me」は、音楽と恋愛、理屈と感情が交錯する中で揺れ動く心情を描いた楽曲だという。かやゆー（Vo）が紡ぐ、「心から大切にしたいけど、音楽を愛している自分を失いたくない」という不器用で切実な思いが込められているとのこと。MVは、監督に軍司拓実を迎えた。曲のテーマ