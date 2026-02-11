¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍý¶þ¤ÇÏÃ¤¹·¯¤È¡¢´¶¾ðÏÀ¤ÎËÍ¡ÙËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¡õ¥ê¡¼¥É³Ú¶Ê¡Östay with me¡×MV¸ø³«
¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¤¬¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍý¶þ¤ÇÏÃ¤¹·¯¤È¡¢´¶¾ðÏÀ¤ÎËÍ¡Ù¤òËÜÆü¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤½¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Östay with me¡×¤ÎMV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Östay with me¡×¤Ï¡¢²»³Ú¤ÈÎø°¦¡¢Íý¶þ¤È´¶¾ð¤¬¸òºø¤¹¤ëÃæ¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯¿´¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤À¤È¤¤¤¦¡£¤«¤ä¤æ¡¼¡ÊVo¡Ë¤¬ËÂ¤°¡¢¡Ö¿´¤«¤éÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢²»³Ú¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤ò¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ´ïÍÑ¤ÇÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
MV¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤Ë·³»ÊÂó¼Â¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¶Ê¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¶¯Îõ¤Ë±ÇÁü²½¤·¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö²õ¡×¡£´¶¾ð¤ÎÊø²õ¤È¤½¤Î¸å²ù¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢¤«¤ä¤æ¡¼¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤»¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤·ã¤·¤¤´¶¾ð¤ÎÍÉ¤ì¤ò±é¤¸¡¢±ÇÁü¤ËÎÏ¶¯¤¤°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼«Ê¬¤Î¼ê¤ÇÉô²°Ãæ¤Î¤â¤Î¤ò·ã¤·¤¯ÇË²õ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡ÈÌÂ¤¤¡É¤È¡È¸å²ù¡É¤ò»ë³ÐÅª¤Ë¸«»ö¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÇÁüÈþ¤È´¶¾ð¤Îº®ÆÙ¤¬¸«»ö¤Ë¥ê¥ó¥¯¤·¤¿MV¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍý¶þ¤ÇÏÃ¤¹·¯¤È¡¢´¶¾ðÏÀ¤ÎËÍ¡Ù¤Ï¡¢¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¤Î²»³Ú¤È´¶¾ð¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦ºîÉÊ¤Ç¡¢Íý¶þ¤È´¶¾ð¤¬¸òºø¤¹¤ë²Î»ì¤È¥Ð¥ó¥É¤Î²»³ÚÅª¿Ê²½¤¬¸÷¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÆÃÄ§¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÄÌ¾ïÈ×¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë¡¢VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤Î3·ÁÂÖ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¸½ºß¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤À¡£½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Zepp Haneda (TOKYO)¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤È¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ë¸þ¤«¤¦¥Ð¥ó¥É¤Î¼ÂÁü¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Õ¥£¥ë¥à¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿DVD¤¬Æ±º¡£VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥Ã¥°¥¿¥°¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÐ¾Ý¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡¢Á´¿È¤Ë¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ vol.5¡×¤ä¡¢¥á¥¬¥¸¥ã¥±¤¬ÀèÃå¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¤Ï¡¢2·î17Æü¤Ë¼«¿È½é¤ÎºÇÂçµ¬ÌÏ¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£ËÜ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï°ìÅÙ¥½¡¼¥ë¥É¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÃí¼áÉÕ»ØÄêÀÊ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÄÉ²ÃÈÎÇäÃæ¤À¡£
◾️3rd¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÍý¶þ¤ÇÏÃ¤¹·¯¤È¡¢´¶¾ðÏÀ¤ÎËÍ¡Ù
2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
¹ØÆþ¡§https://www.yangskinny.com/discography/detail/6102/
¡¦½é²ó¸ÂÄêÈ× [CD+DVD] VIZL-2497¡¡ÀÇÈ´²Á³Ê¡§ \6,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦ÄÌ¾ïÈ×[CD] VICL-66117 ÀÇÈ´²Á³Ê¡§\3,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¥»¥Ã¥È[CD + DVD + GOODS] ÀÇÈ´²Á³Ê¡§ \8,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
https://jvcmusic.lnk.to/ys_3rdAL_CD_ALL
¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î¼ó¤â¹Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡×¤òÆ±º¤·¤¿VICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¡£
¢¨ËÜ¥»¥Ã¥È¤ÏVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨ËÜ¥»¥Ã¥È¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢È¯ÇäÆüÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÍ½Äê¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢Í½Ìó¡¦ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢2026Ç¯2·î11Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê½ç¼¡¤ªÆÏ¤±¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍÅÔ¹ç¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦¸ò´¹¡¦ÊÖÉÊ¤Ï¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
[CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
1.stay with me
2.¤ë¤Ã¤»¤§½÷
3ËÜ²»
4°¤¤¿Í
5.»°ÃãÊª¸ì
6.¥«¥ì¡¼¥é¥¤¥¹
7.´ØÇòÀë¸À
8.¤Á¤ã¤ó¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢µö¤·¤Æ
[½é²ó¸ÂÄêÈ×ÉÕÂ°DVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
¡¦¡ÖÏ·¤¤¤Æ¤â¥ä¥ó¥°¥¹¥¥Ë¡¼¥Ä¥¢¡¼ vol.6 Live at Zepp Haneda (TOKYO) 2025.07.18¡×
¡ÊÌó104Ê¬¼ýÏ¿Í½Äê¡Ë
¡¦¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥Õ¥£¥ë¥à
¡ØÀ¤³¦¤¬ËÍ¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡Ù¡Ê73Ê¬¼ýÏ¿¡Ë
¢§ÆÃÅµÆâÍÆ¡
¡¦³Æ¥Á¥§¡¼¥ó¶¦ÄÌÆÃÅµ¡§¡Ö¤´¤á¤ó¤Í¡¢Á´¿È¤Ë¤·¤Æ¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼ vol.5¡×¡Ê4¼ï¡¿¥é¥ó¥À¥à¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¥Á¥§¡¼¥ó¡¦Å¹ÊÞ¡§
TOWER RECORDS Á´¹ñ³ÆÅ¹ / TOWER RECORDS ONLINE / HMVÁ´¹ñ³ÆÅ¹ / HMV&BOOKS online
TSUTAYAÁ´¹ñ³ÆÅ¹/TSUTAYA¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥° / ³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ / VICTOR ONLINE STORE
¢§ÆÃÅµÆâÍÆ¢
¥á¥¬¥¸¥ã¥±
[ÂÐ¾Ý¥Á¥§¡¼¥ó¡¦Å¹ÊÞ]
Amazon.co.jp
¢¨Áá´üÍ½Ìó¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¤Æ¤´Í½Ìó¤ÎÊý¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹ ¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¾åµ³ÆÆÃÅµ¤Ë¤Ï¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï½ç¼¡ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉô¡¢ÆÃÅµ¤Î¼è°·¤¤¤¬Ìµ¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÆâÍÆ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨³Î¼Â¤ËÆþ¼ê¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¤ª¾©¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◾️¡ã¤¤¤Ä¤«ËÍ¤ÏÃ¯¤â¤¬Á¢¤à¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ä¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¡ä
2026Ç¯2·î17Æü¡Ê²Ð¡Ë
²ñ¾ì¡§Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
³«¾ì 17:30 / ³«±é 18:30
[¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â]
¡¦¥ä¥ó¥¹¥¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼²ñ°÷¸ÂÄê Âç³ô¼ç¥Á¥±¥Ã¥È¡¡39,000±ß(ÀÇ¹þ) ¢¨¥¢¥ê¡¼¥ÊºÇÁ°ÎóËç¿ô¸ÂÄê
<Âç³ô¼ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµÆâÍÆ>
¢¨¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇÁ°Îó³ÎÊÝ
¢¨¥Ý¥¹¥¿¡¼¥µ¥¤¥ó¡õ¼Ì¿¿»£±Æ²ñ¤Ø¤Î»²²Ã
¢¨Âç³ô¼çÍ¥ÂÔ·ôÇÛÉÛ(ÆÃÀ½VIP PASS¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼)
¢¨ÊªÈÎÍ¥Àè¥ì¡¼¥ó¤Î¤´ÍÑ°Õ
¡¦ÄÌ¾ïÁ°Çä¥Á¥±¥Ã¥È¡¡6,969±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Á´ÀÊ»ØÄê
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢§¾ÜºÙ
https://www.yangskinny.com/feature/budokanlive_2025
