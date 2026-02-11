岐阜県瑞浪市の集合住宅で、小学生とみられる女の子を含む3人が倒れているのが見つかり、全員死亡が確認されました。 【写真を見る】【速報】小学生とみられる女の子含む3人が死亡 30～40代 50～60代くらいの女性 ｢警報音が鳴っている｣ 室内には練炭が… 岐阜･瑞浪市の集合住宅 警察によりますと、きょう午前2時過ぎ、岐阜県瑞浪市南小田町の集合住宅の一室で「警報音が鳴っている」と通報がありました。 警察と消