フジテレビ系で放送中の木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』の第6話に浅野ゆう子とアントニー（マテンロウ）がゲスト出演することが決定した。 参考：玉木宏、2026年は勝負の年に？『プロフェッショナル』『ゴールデンカムイ』などでの振れ幅 本作は、コンプラ度外視な“最強”保険調査員を描いたエンターテインメント作品。舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。