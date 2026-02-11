フジテレビ系で放送中の木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』の第6話に浅野ゆう子とアントニー（マテンロウ）がゲスト出演することが決定した。

本作は、コンプラ度外視な“最強”保険調査員を描いたエンターテインメント作品。舞台は、“保険金”が絡んだ事件や事故を調べる保険調査会社。彼ら保険調査員は、保険金詐欺の疑いがある事案を調べ、その真相を突き止め、不正疑惑を解明していく保険の“プロフェッショナル”。保険調査会社に持ち込まれる案件は、時代の要求に応え、今や保険の種類も人命や身体、尊厳、プライド、ペットに至るまで多種多様になってきている。時代を反映して「誘拐保険」「ドローン保険」があれば、宣伝なのか本気なのか世界を見渡せば「宇宙人誘拐保険」「笑い死に保険」「幽霊保険」のように奇妙かつ難解な保険も世の中には存在しており、あらゆるものをお金に換算する保険は、人々を守る制度である一方、ときに悪用され、犯罪の温床となり得るだけでなく、冤罪や人の人生を狂わせる事案に発展することも。

浅野が演じるのは、生配信中に失踪した動画配信者・アンディが前日に宿泊していた僻地にある宿「花井旅館」の女将・花井朋世役。代々継がれる歴史ある旅館の女将である花井は幽霊を迷信だと豪語する性格。天音らの現地“幽霊スポット”調査に対して、近隣施設の旅館として聞き込み調査に協力することになる。また自身は、母親として愛娘の恋路に介入したっきり、娘が行方をくらましてしまうという過去を持つ。

アントニーが演じるのは、イギリスの心霊スポットマニアで自身の配信サイト“暗闇探偵”で心霊スポットを数多く紹介する動画配信者・アンディ役。その独特の口調とオリジナル実況がウケて、徐々にフォロワー数を増やしている。そんな中、話題の廃病棟心霊スポットで自らの撮影によるリアルタイム配信中に、突如映像が乱れ、生配信が途切れてしまう。その後、ロンドン在住のアンディの母親が外資系保険を多く取り扱うオリエント保険の「幽霊保険」に加入していたこともあり、沢木経由で深山事務局へ調査依頼が持ち込まれ、アンディ自身の行方が調査対象になることに。

あわせて、浅野とアントニーからはコメントも到着している。

■浅野ゆう子（花井朋世役）コメント・本作の出演への出演について、意気込み母と娘二人きりで懸命に生きてきた深い深い愛を持ち続けた母の役を演じさせていただきました。私自身が幼い頃より母と二人三脚で歩んできた二人きりの家族でしたので、私が受けてきた母の愛を思い浮かべながら演じました。時としてそれが重く感じることがあったことも否めない部分はございますが…それも反映できていればうれしいです。

・視聴者へメッセージお久しぶりに玉木さんとご一緒させていただきました現場はとても楽しい時間でした。そして、お着物でのお芝居は、身の引き締まる思いと緊張感で、ワクワクする時間でもありました。番組ファンの皆様に楽しんでいただけましたなら嬉しゅうございます。

■アントニー（アンディ役）コメント・本作の出演への出演について、意気込み毎回僕は、ドラマのオファーがあると、ドッキリなんじゃないか？ と思うのですが、今回もドッキリを疑いました！役どころも今まで演じたことのないような役ですし、不安だったんですが、監督を初め皆さんが温かく迎えて頂き、なんとか、やれました！（笑）。ある事が起きて正気を失うシーンがあるんですが…自分でもどうなってるんだろうなぁぁとちょっと楽しみです。

・視聴者へメッセージすごく面白い回になってると思いますので、是非皆様楽しんでください！ そして、僕の演技力は多めに観てくださいね…それは本当にお願いします。あと、ナマの玉木宏さんがカッコ良過ぎて意味がわからなかったです。。（文＝リアルサウンド編集部）