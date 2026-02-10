クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督が、フランス代表FWジャン・フィリップ・マテタがヒザの手術を回避することを明言した。10日、イギリス『BBC』が同指揮官のコメントを伝えている。現在28歳のマテタは、2021年1月にマインツからクリスタル・パレスに加入すると、ここまでクラブ通算186試合出場で56ゴール13アシストを記録。昨シーズンのFAカップ制覇に貢献し、昨年10月にはフランス代表デビューも飾った