Image: RAZER 気になるけど、このお値段は…!! コンピューターで使うマウスは1960年代に初めて誕生し、以降はホントに多種多様のモデルが続々と作られてきました。意外かもしれませんが、ゲーミング用が生まれたのはそんなに大昔ではない20年前。ゲーム用周辺機器でお馴染み、RAZERの「Boomslang」が世界初のゲーミングマウスとして登場したのだそうな。伝説の1stモデルが生まれ変わったその