北京金のネイサン・チェンがフィギュア団体戦総括8日（日本時間9日）に行われたミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦で、日本は2大会連続で銀メダルを獲得した。金メダルの米国と1ポイント差での惜敗。2022年北京五輪の男子シングル金メダリストのネイサン・チェン（米国）は日本チームの演技に脱帽の声を上げ、敬意を示していた。最終日はペアのりくりゅう、女子の坂本花織、男子の佐藤駿と日本の面々がそれぞれ