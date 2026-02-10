北京金のネイサン・チェンがフィギュア団体戦総括

8日（日本時間9日）に行われたミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体戦で、日本は2大会連続で銀メダルを獲得した。金メダルの米国と1ポイント差での惜敗。2022年北京五輪の男子シングル金メダリストのネイサン・チェン（米国）は日本チームの演技に脱帽の声を上げ、敬意を示していた。

最終日はペアのりくりゅう、女子の坂本花織、男子の佐藤駿と日本の面々がそれぞれ迫真の演技を披露。最終種目を迎える時点で米国と同点という白熱した争いとなった。最後は米国が金メダル、日本が銀メダルと結果は分かれたものの、日本の早朝から列島が感動に包まれた。

米ヤフースポーツの解説者として現地入りしているチェンは、同メディアのYouTubeチャンネルに登場。番組内で団体戦を総括した。

個人戦を控える日本の選手へどう影響するかを問われると「まず言っておきたいのは、団体戦での日本チームは本当に素晴らしかったです。出場した選手全員が、しっかりと自分の役割を果たしていました」と語り、米国との白熱の勝負へ敬意を示した。

羽生結弦、宇野昌磨らと数々の激闘を繰り広げてきたチェン。「全体を通して、これまでの日本チームの中でも最高レベルの演技を見せてくれたと思います。彼らが積み重ねてきた努力には本当に脱帽です」と絶賛。チーム一丸で戦った日本チームの完成度に目を向けていた。

フィギュアスケートは現地9日から個人戦がスタート。同10日には男子ショートプログラム（SP）が控えるが、日本ファンにもお馴染みの金メダリストは「団体戦は間違いなく素晴らしい経験であり、そこから多くのことを学べますが、それが個人戦の結果に直結するわけではありません」と強調していた。



（THE ANSWER編集部）