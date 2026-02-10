2026年2月10日、韓国メディア・スポーツ韓国は、ミラノ・コルティナ冬季五輪スノーボード女子ビッグエアで銅メダルを獲得した韓国のユ・スンウンが、自身の競技を終えてすぐ、金メダルを獲得した日本の村瀬心椛（ここも）を抱きしめて祝福する姿が話題となっていると伝えた。大会はイタリア・リビーニョのスノーパークで行われ、ユは171点で3位に入り、銅メダルを獲得した。ビッグエアは助走後に大型ジャンプ台から跳躍し、空中で