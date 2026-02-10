2月12日から7日間！ 人気の「ななチキ」と「ザクチキ（魅惑のうま辛）」が199円になるお得なセールを見逃すなセブン‐イレブンが、2月12日（木）から2月18日（水）までの期間限定で、ホットスナックの人気商品がお得になるセールを開催します。対象となるのは、ジューシーな肉質の「ななチキ」と、やみつきになる辛さが特徴の「ザクチキ（魅惑のうま辛）」の2種類。通常価格232円（税込250.56円）のところ、期間中は33円引