埼玉県川口市の高校で男子生徒12人の裸をスマートフォンで盗撮したなどとして教諭の男が逮捕されました。警察によりますと川口市の高校教諭・中畑勇貴容疑者は去年、勤務する川口市の高校で男子生徒12人の裸をスマートフォンで盗撮した疑いなどがもたれています。中畑容疑者はこの高校の運動部の顧問で、合宿所の風呂に入った後の男子生徒らを脱衣所で盗撮したとみられています。調べに対し中畑容疑者は、「性的興味から男子生徒を