2026年2月13日（金）に全国公開となる『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』。超レアな入場者特典第1弾が発表。コミック仕様の超特大60P超え、炎上覚悟の「第炎上巻」が数量限定で配布される。コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、空知英秋により『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載されていた、大人気漫画『銀魂』。抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテイメン