【新劇場版 銀魂】入場者特典第1弾は炎上覚悟の「第炎上巻」！
2026年2月13日（金）に全国公開となる『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』。超レアな入場者特典第1弾が発表。コミック仕様の超特大60P超え、炎上覚悟の「第炎上巻」が数量限定で配布される。
コミックスシリーズ世界累計発行部数（デジタル版含む）7300万部、空知英秋により『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載されていた、大人気漫画『銀魂』。抱腹絶倒のギャグと壮絶アクション、そして人情や絆も詰め込んだ痛快エンターテイメントで、テレビ＆劇場アニメ化、実写映画＆配信ドラマ化され、2025年10月にはスピンオフ小説『3年Z組銀八先生』（原作：空知英秋／著者：大崎知仁）のテレビアニメの放送がスタートしている。
2003年連載開始から約20年を経た現在も「銀魂20周年プロジェクト」として、全国のファンを盛り上げる大型な企画が続々展開中の本作。20周年プロジェクト最後の大発表として、完全新規作画で描かれる映画『新劇場版 銀魂 -吉原大炎上-』が2026年に公開されることが発表。2026年2⽉13⽇（⾦）、最も熱く泣ける珠⽟の物語 ”吉原炎上篇” が、⼤迫⼒のワイドスクリーン【シネマスコープ】で遂に映画化。銀魂の「新」たな伝説に、笑って泣いて熱くなれ！
このたび、いよいよ2⽉13⽇（⾦）に公開を控える『新劇場版 銀魂 -吉原⼤炎上-』の⼊場者特典第1弾が公開。数量限定、かつ公開後1週間限定で配布されるのは、『銀魂』コミック仕様の「第炎上巻」。なんと60P超えの超特⼤ボリューム。
本誌には映画設定画集に加えて、原作／スーパーアドバイザーゴリラ・空知英秋本⼈のもとに全歴代編集担当9⼈全員が集結し炎上覚悟の裏話を語った「歴代編
集者座談会」を収録。「吉原炎上篇」連載当時の裏話や、11⽉にアンケートを実施した「＃教えて空知先⽣」などに原作者⾃ら質問に答えている。
さらにアニメイベント「銀魂後祭り2023（仮）」で披露され、その内容から伝説となっている空知英秋描き下ろしの漫画『銀魂』特別編も収録と、ここでしか⾒られない禁断の内容がふんだんに盛り込まれている。
表紙にはティザービジュアルとして公開されている描き下ろしの銀時の横顔がデザインされている。
スーパースペシャルな収録内容が盛り沢⼭の⼊場者特典・「第炎上巻」は公開初⽇の2⽉13⽇（⾦）から配布開始。このチャンスをお見逃しなく。
＞＞＞入場者特典をチェック！（写真2点）
（C）空知英秋／劇場版銀魂製作委員会
