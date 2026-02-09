¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡Û²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤Î¥Õ¥©¥ó¥Ç¥¢¥é¥¤¥¨¥ó²¤½£°Ñ°÷Ä¹¤Ï8Æü¡¢½°±¡Áª¤Ç¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¾¡Íø¤ò¼õ¤±¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê¼«Ì±ÁíºÛ¡Ë¤Î²è´üÅª¤Ê¾¡Íø¤Ë¿´¤«¤é¤ª½Ë¤¤¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÈEU¤ÎÀïÎ¬Åª¶¨Ä´´Ø·¸¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤¿¤¤¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£²¤½£µÄ²ñ¤Î¥á¥Ä¥©¥éµÄÄ¹¤â¹â»Ô»á¤Ø¤Î½Ë°Õ¤ò¼¨¤·¡¢ÆüËÜ¤ÈEU¤Î¶¯¸Ç¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ï¡ÖÀ¤³¦·ÐºÑ¤Î°ÂÄêÀ­¤Î¸°¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£