（ブリュッセル中央社）蕭美琴（しょうびきん）副総統は7日、ベルギー・ブリュッセルの欧州議会で開かれた国際議員連盟「対中政策に関する列国議会連盟」（IPAC）年次総会で演説し、国際社会における台湾の重要性を訴えた。蕭副総統は林佳竜（りんかりゅう）外交部長（外相）と共に出席した。現職の副総統が欧州議会に姿を見せたのは初めて。消息筋によると、IPACのメンバー、ミリアム・レックスマン議員とベルナール・ゲッタ議員